Что такое стиль джапанди? Это сочетание лучших черт японского и скандинавского декора. В интерьерах в стиле джапанди используют нейтральные оттенки, много дерева и других природных материалов, которые напоминают о природе. Если вы хотите создать успокаивающую и сдержанную атмосферу в доме, воспользуйтесь этими тремя универсальными советами.

Обратите внимание Что такое жилая и общая площадь здания: объяснение девелопера

Сочетайте дерево с камнем и ротангом

Дизайн ванной комнаты с использованием натуральных материалов / Фото Emily Lauren Interiors

Правильное сочетание материалов является ключевым для стиля джапанди. Ищите мебель, декор и аксессуары из природных материалов, например натуральный камень и органический ротанг. Помните, что все должно быть теплых нейтральных цветов.

Выбирайте заметные, но сдержанные произведения искусства

Гостиная с минималистскими картинами и кожаным диваном / Фото Studio Duggan

Ключ к тому, чтобы сделать все правильно, стоит искать в балансе, а не в резком контрасте. Так, стиль джапанди – это о минималистской эстетике, но это не означает, что нельзя использовать большой декор для мощного визуального эффекта, например эти две картины в гостиной.

Ставьте много комнатных растений

Спальня с большим комнатным растением у кровати / Фото Naturalmat

По концепции стиля джапанди, воздух в доме должен быть чистым, поэтому растения надо ставить в каждой комнате. Кроме того, они являются отличным способом внести природу в помещение и создать ощущение покоя. Зеленый цвет в успокаивающем интерьере никогда не будет лишним, как и связь с окружающей средой.