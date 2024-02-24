Що таке стиль джапанді? Це поєднання найкращих рис японського та скандинавського декору. В інтер'єрах у стилі джапанді використовують нейтральні відтінки, багато дерева та інших природних матеріалів, які нагадують про природу. Якщо ви хочете створити заспокійливу й стриману атмосферу в домі, скористайтеся цими трьома універсальними порадами.

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Поєднуйте дерево з каменем та ротангом

Дизайн ванної кімнати з використанням натуральних матеріалів / Фото Emily Lauren Interiors

Правильне поєднання матеріалів є ключовим для стилю джапанді. Шукайте меблі, декор і аксесуари з природних матеріалів, як-от натуральний камінь і органічний ротанг. Пам'ятайте, що все має бути теплих нейтральних кольорів.

Обирайте помітні, але стримані твори мистецтва

Вітальня з мінімалістськими картинами та шкіряним диваном / Фото Studio Duggan

Ключ до того, щоб зробити все правильно, варто шукати в балансі, а не в різкому контрасті. Так, стиль джапанді – це про мінімалістську естетику, але це не означає, що не можна використовувати великий декор для потужного візуального ефекту, як-от ці дві картини у вітальні.

Ставте багато кімнатних рослин

Спальня з великою кімнатною рослиною біля ліжка / Фото Naturalmat

За концепцією стилю джапанді, повітря в домі має бути чистим, тому рослини треба ставити в кожній кімнаті. Окрім того, вони є чудовим способом внести природу в приміщення та створити відчуття спокою. Зелений колір в заспокійливому інтер'єрі ніколи не буде зайвим, як і зв'язок із навколишнім середовищем.