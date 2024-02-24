Как создать уютную и теплую атмосферу в доме: 3 идеи декорирования в стиле джапанди
Источник:Homes & Gardens
Как стиль домашнего декора, джапанди направлен на создание успокаивающего и уютного пространства для отдыха. Это о теплом минимализме и максимальной утонченности. Вот три идеи в стиле джапанди, которые будут уместны в любом пространстве.
Что такое стиль джапанди? Это сочетание лучших черт японского и скандинавского декора. В интерьерах в стиле джапанди используют нейтральные оттенки, много дерева и других природных материалов, которые напоминают о природе. Если вы хотите создать успокаивающую и сдержанную атмосферу в доме, воспользуйтесь этими тремя универсальными советами.
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Сочетайте дерево с камнем и ротангом
Правильное сочетание материалов является ключевым для стиля джапанди. Ищите мебель, декор и аксессуары из природных материалов, например натуральный камень и органический ротанг. Помните, что все должно быть теплых нейтральных цветов.
Выбирайте заметные, но сдержанные произведения искусства
Ключ к тому, чтобы сделать все правильно, стоит искать в балансе, а не в резком контрасте. Так, стиль джапанди – это о минималистской эстетике, но это не означает, что нельзя использовать большой декор для мощного визуального эффекта, например эти две картины в гостиной.
Ставьте много комнатных растений
По концепции стиля джапанди, воздух в доме должен быть чистым, поэтому растения надо ставить в каждой комнате. Кроме того, они являются отличным способом внести природу в помещение и создать ощущение покоя. Зеленый цвет в успокаивающем интерьере никогда не будет лишним, как и связь с окружающей средой.