Декор ванной комнаты в стиле бохо: 5 красивых и непринужденных дизайнов
Источник:Homes & Gardens
Для богемного декора или бохо характерно разнообразное сочетание стилей, насыщенные цвета, узоры и текстура. Все это превращает холодную ванную комнату в очаровательную и изысканную.
Ваша ванная комната должна быть привлекательным пространством, все еще отражающим вкус и стиль дизайна остальных комнат. Можно сделать в этом помещении нечто гораздо более интересное, чем просто белые стены и сантехника.
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Взгляните на эти прекрасные дизайны в стиле бохо, совершенно отличающиеся между собой. Цветная и узорная плитка, красивые декоративные элементы тоже имеют место в ванной. Интересно, что общепринятых правил по декорированию интерьера нет. Бохо – свободный стиль, каждый дизайн уникален и полностью индивидуален.
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