Люди имели разрешение проживать на крыше торгового центра. Деревня насчитывала всего 60 квартир, окруженных ухоженными садами.

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Деревня на крыше торгового центра

Arndale Centre – огромный торговый центр, расположенный в центре Манчестера. Там работает много заведений, в частности кафе, кинотеатров, салонов красоты и магазинов одежды. Здание возвели в 1970-х годах как одну из первых торговых точек в американском стиле. Реализация этого проекта обошлась в колоссальные 100 миллионов фунтов.

Самое интересное то, что на месте этого ТЦ когда-то было небольшой поселок, где проживала 1 тысяча жителей. Из-за строительства торгового центра люди потеряли свое жилье и земельные участки. Чтобы как-то компенсировать людям потерянное, застройщик раздал им жилье на крыше здания.

Дома, что возвели на крыше торгового центра / Фото MMU Visual Resources Centre

Одна из местных журналисток написала о "скрытом поселке" в 1994 году и взяла интервью у бывшего его жителя Хью.

Вряд ли кто-то знает, что там есть поселок. Идя вниз по улице Вити Гроув к лестнице, которая ведет в другой мир, как можно дальше от суеты торгового города, я услышала, как один молодой парень спросил у своего друга: "Эй, а ты знаешь, что там есть дома на крыше?". Тот ответил: "Не может быть! Кто бы захотел там жить!"

– вспоминает журналистка.

Деревня Кромфорд Корт существовала еще несколько лет. В 2003-м его снесли в рамках реконструкции ТЦ, на которую потратили 150 миллионов фунтов.