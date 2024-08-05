Люди мали дозвіл проживати на даху торгового центру. Село налічувало всього 60 квартир, оточених доглянутими садами.

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Село на даху торгового центру

Arndale Centre – величезний торговий центр, що розташований в центрі Манчестера. Там працює багато закладів, зокрема кафе, кінотеатрів, салонів краси та магазинів одягу. Будівлю звели у 1970-х роках як одну з перших торговельних точок в американському стилі. Реалізація цього проєкту обійшлась в колосальні 100 мільйонів фунтів.

Найцікавіше те, що на місці цього ТЦ колись було невелике селище, де проживала 1 тисяча мешканців. Через будівництво торгового центру люди втратили своє житло та земельні ділянки. Щоб якось компенсувати людям втрачене, забудовник роздав їм житло на даху будівлі.

Будинки, що звели на даху торгового центру / Фото MMU Visual Resources Centre

Одна з місцевих журналісток написала про "приховане селище" в 1994 році та взяла інтерв'ю в колишнього його мешканця Г'ю.

Навряд чи хтось знає, що там є селище. Йдучи вниз по вулиці Віті Гроув до сходів, які ведуть в інший світ, якомога далі від метушні торгового міста, я почула, як один молодий хлопець запитав у свого друга: "Гей, а ти знаєш, що там є будинки на даху?". Той відповів: "Не може бути! Хто б захотів там жити!"

– згадує журналістка.

Село Кромфорд Корт існувало ще кілька років. У 2003-му його знесли в рамках реконструкції ТЦ, на яку витратили 150 мільйонів фунтів.