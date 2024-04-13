В Италии сдают в аренду живописную деревню с крепостью за 21 доллар: что это за предложение
Источник:The Sun
В муниципалитете Петритоли предлагают арендовать целую деревню с крепостью Palazzo Mannocchi. Это будет стоить всего 21 доллар с человека.
В селе, кроме крепости, есть прекрасные сады, виноградники, театр в стиле барокко, подземелья римского периода, салоны красоты, кафе и другие заведения для туристов. Это прекрасное место для сезонного отдыха и развлечений.
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Это средневековое село стоит внимания
Село с историей, достигающей средневековых времен, расположено недалеко от восточного побережья Адриатического моря, на холме в провинции Фермо. Основной его достопримечательностью как раз является уже упомянутая крепость Palazzo Mannocchi. Это замок с собственным бассейном, где можно проводить большие вечеринки и встречи. Поселиться в крепости могут почти 100 человек.
Три ночи в апреле можно забронировать за 5 090 фунтов стерлингов. Это совсем не дорого, если отдых оплатит группа туристов.
На официальном сайте крепости пишут, что это место превосходит все ожидания и вызывает особые эмоции, что бывают раз в жизни.
Величественная и роскошная крепость / Фото Vrbo
"В замке есть просторные комнаты, а также тихие и уютные уголки для уединения. Кроме того, предусмотрены практические аспекты, в частности места для парковки. Если вы ищете вариант для отпуска своей мечты или место для празднования с семьей и друзьями, то это идеальный выбор", – отметили на сайте.
Неподалеку от средневекового села есть пляжный городок Порто-Сан-Джорджио. Это морской курорт с приятным климатом, что привлекает туристов круглый год. Днем туристы могут поехать туда на прогулку, а вечером – провести время в эксклюзивных номерах замка.