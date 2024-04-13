У селі, окрім фортеці, є чудові сади, виноградники, театр у стилі бароко, підземелля римського періоду, салони краси, кафе та інші заклади для туристів. Це чудове місце для сезонного відпочинку та розваг.

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Це середньовічне село варте уваги

Село з історією, що сягає середньовічних часів, розташоване недалеко від східного узбережжя Адріатичного моря, на пагорбі в провінції Фермо. Основною його пам'яткою якраз є вже згадана фортеця Palazzo Mannocchi. Це замок з власним басейном, де можна проводити великі вечірки та зустрічі. Поселитися у фортеці можуть майже 100 людей.

Три ночі у квітні можна забронювати за 5 090 фунтів стерлінгів. Це зовсім не дорого, якщо відпочинок оплатить група туристів.

На офіційному сайті фортеці пишуть, що це місце перевершує всі очікування та викликає особливі емоції, що бувають раз у житті.

Велична й розкішна фортеця / Фото Vrbo

"У замку є просторі кімнати, а також тихі та затишні куточки для усамітнення. Крім того, передбачені практичні аспекти, зокрема місця для паркування. Якщо ви шукаєте варіант для відпустки своєї мрії або місце для святкування з родиною та друзями, то це ідеальний вибір", – зазначили на сайті.

Неподалік від середньовічного села є пляжне містечко Порто-Сан-Джорджіо. Це морський курорт з приємним кліматом, що приваблює туристів увесь рік. Вдень туристи можуть поїхати туди на прогулянку, а ввечері – провести час в ексклюзивних номерах замку.