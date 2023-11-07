Как правильно сочетать несколько оттенков дерева в одной комнате: вот ответ

Дерево в интерьере – это всегда самое лучшее дизайнерское решение. Оно сочетается со многими материалами, в частности, со стеклом и металлом. Но как быть, когда в комнате несколько деталей из дерева разных оттенков – рассказываем дальше.

Мебель из натурального дерева всегда была признаком хорошего вкуса. Но как эти элементы интерьера будут смотреться в сочетании с цветовой гаммой комнаты? Натуральное дерево стоит недешево, а значит, вопросу сочетания оттенков следует уделить особое внимание, чтобы потом не жалеть.

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Секреты сочетания нескольких оттенков дерева

В целом специалисты рекомендуют выбирать не более двух оттенков дерева для одного помещения. Даже опытные дизайнеры пытаются придерживаться этого правила. Большое количество разных оттенков дерева создает хаос в интерьере и делает его неаккуратным.

Лучше всего использовать классическое сочетание – плинтусы для пола и двери одного цвета, а декор и детали другого. Следует избегать пола и дверей одного цвета. В этом случае они сливаются и смотрятся неинтересно.

Дизайнеры советуют сделать акцент на мебели. Если в доме деревянный пол и мебель, то пол должен служить фоном. Все внимание – на мебель. Она должна быть более темного оттенка.

Запомните, что хорошо сочетаются между собой только теплые или холодные оттенки дерева. Если все дерево в комнате тёплых оттенков, то это будет гармонично. Дерево разных тонов и разных пород может хорошо сочетаться в случае, если оно одинаково обработано. Например, отполированная или умышленно грубо отделанная мебель и декор.



Два оттенка дерева в одном интерьере: холодный и теплый / Фото KDND