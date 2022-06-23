Увеличилось и количество интересующихся жильем. Сейчас этот показатель составляет 80% по сравнению с 30% в мае. Такое количество соискателей – один из самых высоких показателей за время войны, рассказали в ЛУН.

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Цены на аренду квартир в Киеве достигли дна

Весной цены на сегмент "комфорта" упали примерно на 40% и на таком уровне держатся уже месяц, рассказывает руководитель агентства "Кварталы" Вадим Литвинов.

Сейчас цены на столичном рынке достигли дна. То есть ожидать дальнейшего падения – не стоит, убежден председатель Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита. На это есть 2 причины:

приостановка миграции и спроса от внутренних переселенцев,

сезонность – летом спрос традиционно падает.

Квартир на рынке сейчас хватает, рассказывают риелторы. В среднем сегменте их вообще больше, чем до войны. Ранее арендодатели предлагали около 9 тысяч таких квартир, сейчас на сайтах выставлено до 15 тысяч объявлений.



Цены на аренду квартир в Киеве перестали падать / Инфографика bird

Что будет с ценами дальше

Цены не будут меняться в ближайшие полтора месяца. Ситуация изменится в августе – сентябре. По словам Литвинова, спрос будут формировать студенты и люди рабочих профессий, которые будут искать квартиры экономкласса.

К тому же есть много соглашений, которые действуют именно до 24 августа – это актуальная дата окончания военного положения, добавляет риелтор Пита. Итого это может дать в среднем +10% к цене квартир, прогнозирует он.

Также на цены может отразиться ситуация на фронте. Если она усложнится – будут новые волны переселенцев, и стоимость аренды может возрасти из-за спроса, считает Литвинов.