Збільшилася і кількість тих, хто цікавиться житлом. Зараз цей показник становить 80% проти 30% у травні. Така кількість шукачів – один з найвищих показників за час війни, розповіли у ЛУН.
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Ціни на оренду квартир у Києві досягли дна
Навесні ціни на сегмент "комфорт" впали приблизно на 40% і на такому рівні тримаються уже місяць, розповідає керівник агентства "Квартали" Вадим Литвинов.
Зараз ціни на столичному ринку досягли дна. Тобто очікувати на подальше падіння – не варто, переконаний голова Асоціації фахівців з нерухомості Юрій Піта. На це є 2 причини:
- призупинення міграції й попиту від внутрішніх переселенців,
- сезонність – улітку попит традиційно падає.
Квартир на ринку зараз вистачає, розповідають рієлтори. У середньому сегменті їх взагалі більше, ніж до війни. Раніше орендодавці пропонували близько 9 тисяч таких квартир, зараз на сайтах виставлено до 15 тисяч оголошень.
Ціни на оренду квартир у Києві припинили падати / Інфографіка bird
Що буде з цінами далі
Ціни не будуть мінятися найближчі півтора місяця. Ситуація зміниться у серпні – вересні. За словами Литвинова, попит формуватимуть студенти та люди робітничих професій, які шукатимуть квартири економкласу.
До того ж є багато угод, які діють конкретно до 24 серпня – це актуальна дата закінчення воєнного стану, додає рієлтор Піта. Разом це може дати в середньому +10% до ціни квартир, прогнозує він.
Також на ціни може вплинути ситуація на фронті. Якщо вона ускладниться – будуть нові хвилі переселенців, і вартість оренди може зрости через попит, вважає Литвинов.