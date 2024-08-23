Львов всегда был среди лидеров по ценам на недвижимость, а от начала полномасштабного вторжения средняя стоимость выросла еще больше. Сколько сейчас стоит жилье во Львове – говорится в эксклюзивном материале 24 Канала "Не Киев и не Львов: где купить и арендовать квартиру дороже всего".

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Аренда и покупка квартир во Львове: где будет дешевле

В среднем снимать жилье с одной или двумя комнатами во Львове стоит от 17 до 19 тысяч гривен. Самые высокие цены на однокомнатные квартиры есть в новостройках после 2010 года. Например, однокомнатная квартира будет стоить где-то 18 тысяч гривен. Согласно аналитике, самые дешевые варианты предлагают в Лычаковском районе.

Что касается аренды 2-комнатных квартир, то самая дешевая средняя цена – в Железнодорожном районе.

Если говорится о покупке, то за однокомнатную квартиру на вторичном рынке Львова придется отдать от 55 до 65 тысяч долларов.

Самые низкие цены предлагают в Железнодорожном и Галицком районах – в среднем 55 и 60 тысяч долларов соответственно.

Средняя цена на двухкомнатные квартиры стартует от почти 80 тысяч долларов. Бюджетных вариантов больше всего предлагают во Франковском и Железнодорожном районах – 77 тысяч долларов и 88 тысяч долларов соответственно. Для сравнения: в Галицком и Сиховском районах цены достигают сотни тысяч долларов.

Стоимость жилья в Украине выросла на 10%

По данным Государственной службы статистики, во втором квартале 2024-го цены на квартиры в Украине заметно выросли. Стоимость квартир на первичном рынке стала выше на 12,6%, а на вторичке – на 8,7%.

В новостройках больше всего подорожали одно- и двухкомнатные квартиры, а на вторичке – однокомнатные.