Дом возле границы с Польшей продают за 7,5 тысячи долларов: вот фото

В селе Боршевичи на Львовщине продают дом площадью 72 квадрата всего за 7,5 тысячи долларов. Он расположен неподалеку от украинско-польской границы – в 5 километрах до пунтка пропуска.

Это одноэтажный дом, что снаружи облицован деревом. Его жилая площадь составляет почти 30 квадратных метров, передает Недвижимость 24, ссылаясь на данные из объявления OLX.

Обратите внимание Квадрат за донат: ЛУН и РИЕЛ разыграют квартиру за взнос в фонд "Вернись живым"

Какой дом внутри

Автор объявления опубликовала только два фото одного уголка в комнате. Однако с этой фотографии понятно, что жилье в запущенном состоянии и требует ремонта. В конце концов, об этом она отметила в описании. Женщина пишет, что дом продается "без мебели, без ремонта".



Комната в доме за 7,5 тысяч долларов / Фото OLX

В доме есть две комнаты, кухня, коридор, веранда и кладовая. Туалет расположен во дворе. Также в собственности принадлежат хозяйственная постройка со стодолой и конюшней, что имеет площадь почти 50 квадратных метров.

Рядом с домом есть хозяйственная постройка / Фото OLX

Возле жилья есть большой озелененный двор с яблонями и вишнями, а также земельный участок для ведения хозяйства площадью 0,87 гектара.

Недвижимость расположена на боковой улице, поблизости есть остановка транспорта, магазин и школа.