Само здание построено еще в 1980-х, и в каком оно состоянии автор объявления на OLX не отмечает. Также она не добавляет фото изнутри дома, чтобы понять, что ожидает нового владельца, передает Недвижимость 24.

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Дом утеплен пенопластом, там есть электроэнергия, но нет водоснабжения. Он расположен в хорошем месте, близко к лесу.

Продается дом с землей 22 сотки в живописном горном селе Уторопы, близко к лесу. Дом состоит из трех комнат и пивницы под домом, есть свет, газовая труба проходит рядом. Хороший заезд в любое время года,

– говорится в описании.



Дом в горном селе / Фото OLX

И хотя стоимость дома и так очень низкая, учитывая цены на недвижимость в Карпатах, автор отмечает, что об окончательной стоимости можно еще договориться.

К слову, в Уторопах выставили на продажу еще один дом, но его стоимость значительно выше – 33 тысячи долларов.