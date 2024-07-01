Сама будівля зведена ще в 1980-х, і в якому вона стані авторка оголошення на OLX не зазначає. Також вона не додає фото зсередини будинку, щоб зрозуміти, що очікує нового власника, передає Нерухомість 24.

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Будинок утеплений пінопластом, там є електроенергія, але немає водопостачання. Він розташований у гарному місці, близько до лісу.

Продається будинок з землею 22 сотки в мальовничому гірському селі Уторопи, близько до лісу. Будинок складається з трьох кімнат та пивниці під будинком, є світло, газова труба проходить поряд. Добрий заїзд в кожну пору року,

– мовиться в описі.



Будинок у гірському селі / Фото OLX

І хоч вартість будинку і так дуже низька, враховуючи ціни на нерухомість у Карпатах, авторка зазначає, що про остаточну вартість можна ще домовитися.

До слова, в Уторопах виставили на продаж ще один будинок, але його вартість значно вища – 33 тисячі доларів.