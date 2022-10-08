Опросы свидетельствуют, что часть беженцев не собирается возвращаться в Украину. Часть из них закрепилась в соседних государствах, другие планируют переезжать еще дальше, пишет 24 канал. При этом в Украине у них остается недвижимость или земельный участок, который они пытаются реализовать на рынке.

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В течение февраля – апреля 2022 года Минюст сделал невозможным проведение любых операций, связанных с недвижимостью. В этот период Государственный, реестр недвижимого имущества и демографический реестр, позволяющий проверить наличие зарегистрированных лиц в квартире или доме, были закрыты.

После открытия реестров рынок постепенно адаптировался к новым требованиям Правительства, особенно это коснулось доверенностей на распоряжение недвижимостью во время военного положения в Украине. Владельцы недвижимости получили возможность продавать жилье, находясь вне страны. Однако проводить такие операции могут только нотариусы, входящие в актуальный список. Кроме того, как пишет портал "Столичная недвижимость", сейчас действуют жесткие ограничительные сроки на использование таких доверенностей.

Генеральная доверенность, выданная собственником на распоряжение недвижимостью:

срок действия 2 месяца, если доверенность оформлена в украинском консульстве за границей;

срок действия 1 месяц, если доверенность оформлена иностранным нотариусом (требуются перевод и апостиль).

Для граждан, длительно находящихся за границей, Минюст предусмотрел возможность оформления заявления-подтверждения действия генеральных доверенностей на распоряжение недвижимостью:

срок продления доверенности 1 месяц, если такое заявление оформлено в консульстве Украины;

срок продления доверенности 7 дней, если заявление оформлено иностранным нотариусом (требуются перевод и апостиль).

Что касается заверения доверенностей в иностранных нотариусов, то Минюст установил перечень стран, из которых требуется перевод заверенных документов, но без апостиля: Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Литва, Эстония Латвия, Чехия, Венгрия, Польша, Монголия, Вьетнам и КНР.

Какие документы нужны, чтобы дистанционно продать квартиру

Для проведения сделки купли-продажи недвижимости по генеральной доверенности нотариусы могут потребовать:

Генеральную доверенность, выданную собственником на распоряжение недвижимости. Учтите, что при необходимости также могут потребовать заявление владельца, находящегося за границей и подтверждающего ранее выданную доверенность. Копия паспорта и ИНН владельца или владельцев. Нотариально заверенное согласие супруги или супруга, если собственник состоит в браке, или приобрел жилье, состоя в браке. Если супруги находятся за границей, согласие также может быть заверено иностранным нотариусом, а документ должен быть переведен и сделан его апостиль. Справка об оценке недвижимости сделана самостоятельно через портал Фонда госимущества или заказана у эксперта. Справка о наличии зарегистрированных лиц ЦНАПа. Если в квартире есть зарегистрированные дети до 14 лет, то родителям ребенка нужно заранее заняться его регистрацией на новом месте постоянного проживания. Заметим, что во время действия военного положения снять ребенка с регистрации удаленно через портал Действие невозможно – нужно лично подавать заявление и необходимые документы через ЦНАП. Справка о техническом состоянии жилья с БТИ (особенно такую справку нотариусы могут потребовать, если владельцы приобрели недвижимость давно или сделка купли-продажи заключалась более 10 лет назад – до создания электронных реестров недвижимого имущества).

Важно: лицо, указанное в доверенности на распоряжение недвижимости, не может быть его новым владельцем. То есть нельзя продать недвижимость самому себе по доверенности – новым владельцем может быть только третье лицо.

Следовательно, продажа квартиры владельцами, длительно находящимися за границей, требует кропотливого сбора необходимых документов и соблюдения сроков действия доверенностей и заявлений на продление их действия.