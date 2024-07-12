В этом году произошел заметный сдвиг в тенденциях дизайна интерьера: как специалисты, так и их клиенты больше тяготеют к традиционной эстетике. Речь идет о деталях из теплого металла, такие как латунь и золото. Узнайте, что думают дизайнеры о черной матовой фурнитуре.

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Черная матовая фурнитура: все еще в тренде или нет



Белая кухня с черной матовой фурнитурой / Фото Dmar Interiors

Черная матовая фурнитура доминировала в трендах прошлых лет: от фурнитуры для кухонных шкафов до смесителей для ванной комнаты и душевых леек. Но была ли это мимолетная тенденция, или такая, что до сих пор осталась?

Мы все еще любим черное оборудование, и оно обычно попадает по крайней мере в одну комнату в каждом проекте,

– говорит дизайнер из Лос-Анджелеса Молли Раниз.

Хотя черная фурнитура не является основным дополнением к крупнейшим трендам этого года, ее активно ищут.

Это не следует считать мимолетной тенденцией. Черная фурнитура – это вневременной вариант, независимо от того, предпочитаете современный новый стиль или хотите дополнить имеющийся интерьер своего старинного дома,

– говорит консультант по стилю Лаура Стайлз.



Ванная комната с деревянным туалетным столиком и черной фурнитурой / Фото Dmar Interiors

Некоторые эксперты отдают предпочтение классическим вариантам в традиционных домах, таким как металлические теплые тона.

"Сельские тона обычно более популярны с точки зрения цветовой палитры, поэтому разнообразные латунные отделки пользуются большим спросом", – говорят эксперты.

То есть мнения относительно тренда на черную матовую фурнитуру разделились. Но, очевидно, нельзя отрицать то, что она все еще актуальна.