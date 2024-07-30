Кроме того, самый простой способ визуально увеличить пространство в гостиной – создать уголок для разговора. Гостиная известной актрисы демонстрирует, какой диван будет лучшим выбором, что "вечно" в тренде.

Обратите внимание Какая деталь в гостиной Шэрон Стоун делает ее интерьер богаче: все очень просто

Этот диван действительно очень стильный

Дизайнеры говорят, что сейчас тренд на кривые линии в дизайне интерьера. А гостиная Дженнифер Энистон как раз показывает, как эту тенденцию применять на практике.

Серый диван в комнате актрисы не прямоугольный, как мы привыкли видеть, а из мягких изогнутых линий. По словам экспертов, такой предмет мебели имеет "потенциал для придания потока и динамичности" в интерьере. А в сочетании с необработанными текстурными материалами он становится переосмыслением старомодного ретростиля, который снова становится популярным.

Полноценные или легко закругленные изгибы "поднимут" планировку любой гостиной и смягчат общий вид уголка для отдыха. Кроме того, "кривой диван" создает дополнительный визуальный интерес в интерьере гостиной.

По мебельным тенденциям 2024, мы видим, что больше выбирают изогнутые секционные диваны вместо квадратных. Несколько лет назад кривые массово снова появились в мире дизайна интерьера, и в этом году они действительно достигают кульминации. Это касается не только секционных диванов, но и журнальных столиков,

– говорит американский дизайнер Джошуа Смит.

Для небольших помещений изогнутая мебель действительно помогает "смягчить комнату" и расширить пространство, тогда как в больших помещениях они добавляют желаемого уюта.