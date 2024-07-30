Окрім того, найпростіший спосіб візуально збільшити простір у вітальні – створити куточок для розмови. Вітальня відомої акторки демонструє, який диван буде найкращим вибором, що "вічно" в тренді.

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Цей диван справді дуже стильний

Дизайнери кажуть, що зараз тренд на криві лінії в дизайні інтер'єру. А вітальня Дженніфер Еністон якраз показує, як цю тенденцію застосовувати на практиці.

Сірий диван у кімнаті акторки не прямокутний, як ми звикли бачити, а з м'яких вигнутих ліній. За словами експертів, такий предмет меблів має "потенціал для додання потоку та динамічності" в інтер'єрі. А в поєднанні з необробленими текстурними матеріалами він стає переосмисленням старомодного ретростилю, який знову стає популярним.

Повноцінні або легко заокруглені вигини "підіймуть" планування будь-якої вітальні та пом'якшать загальний вигляд куточка для відпочинку. Окрім того, "кривий диван" створює додатковий візуальний інтерес в інтер'єрі вітальні.

Щодо меблевих тенденцій 2024 року, ми бачимо, що більше обирають вигнуті секційні дивани замість квадратних. Кілька років тому криві масово знову з'явилися у світі дизайну інтер’єру, і цього року вони справді досягають кульмінації. Це стосується не лише секційних диванів, а й журнальних столиків,

– говорить американський дизайнер Джошуа Сміт.

Для невеликих приміщень вигнуті меблі справді допомагають "пом'якшити кімнату" та розширити простір, тоді як у великих приміщеннях вони додають бажаного затишку.