Дизайн прихожей или коридора должен быть особенно уютным и стильным, поскольку это первая комната, которую видят все, кто заходит в дом. Конечно, вы можете оставить стены пустыми, но лучше оформить их в соответствии со своими предпочтениями. Индивидуальность в дизайне сейчас очень ценят.
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Повесьте картину современного искусства
Уютная светлая прихожая с современной картиной / Albion Nord
Установите зеркальную стену в темном коридоре
Зеркала освещают маленькие темные помещения / Фото Cabellero
Установите настенную вешалку
На минивешалке можно повесить стильные вещи / Фото Mylands
Поклейте узорные обои
Смелые темные обои со светлыми рисунками / Фото Paint & Paper Library
Повесьте скульптурное зеркало
Также можно поставить консольный столик и установить хорошие светильники. Фото Elicyon