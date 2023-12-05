Дизайн передпокою чи коридору має бути по-особливому затишним та стильним, оскільки це перша кімната, яку бачать усі, хто заходить у дім. Звичайно, що ви можете залишити стіни порожніми, але краще оформити їх відповідно до своїх уподобань. Індивідуальність у дизайні зараз дуже цінують.
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Повісьте картину сучасного мистецтва
Затишний світлий передпокій із сучасною картиною / Albion Nord
Встановіть дзеркальну стіну в темному коридорі
Дзеркала освітлюють темні маленькі приміщення / Фото Cabellero
Встановіть настінну вішалку
На мінівішалку можна повісити стильні речі / Фото Mylands
Поклейте візерункові шпалери
Сміливі темні шпалери зі світлими малюнками / Фото Paint & Paper Library
Повісьте скульптурне дзеркало
Також можна поставити консольний столик та встановити гарні світильники / Фото Elicyon