Идеи декора в прихожей: пять отличных способов украсить пустую стену

Найти хорошие идеи для декорирования стен не всегда легко, поэтому дизайнеры решили поделиться своими проектами. Вот несколько способов, как оживить стены в прихожей и одновременно проявить свой стиль.

Дизайн прихожей или коридора должен быть особенно уютным и стильным, поскольку это первая комната, которую видят все, кто заходит в дом. Конечно, вы можете оставить стены пустыми, но лучше оформить их в соответствии со своими предпочтениями. Индивидуальность в дизайне сейчас очень ценят.

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Повесьте картину современного искусства

Уютная светлая прихожая с современной картиной / Albion Nord

Установите зеркальную стену в темном коридоре

Зеркала освещают маленькие темные помещения / Фото Cabellero

Установите настенную вешалку

На минивешалке можно повесить стильные вещи / Фото Mylands

Поклейте узорные обои

Смелые темные обои со светлыми рисунками / Фото Paint & Paper Library

Повесьте скульптурное зеркало

Также можно поставить консольный столик и установить хорошие светильники. Фото Elicyon