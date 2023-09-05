В соединении с природой: 5 способов добавить биофильный дизайн в вашу спальню
Источник:Realtor
Биофилия буквально означает "врожденное и генетически обусловленное родство человека с миром природы". Дизайнеры говорят, что это тенденция счастливых людей, потому она должна быть в вашем доме.
Сейчас крайне необходимо находить любой способ связи с природой, учитывая, сколько времени мы проводим внутри. Перенос внешней среды в наши дома является ключевой концепцией биофильных интерьеров.
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Вот пять основных признаков биофильного дизайна, с помощью которых вы можете сделать красивые дизайны спален.
Окна без штор
Органические обои
Текстильные детали в стиле шинуазри
Комнатные растения
Цветочное постельное белье