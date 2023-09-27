Идеи для серой гостиной: пять способов, как интересно использовать этот универсальный цвет
Источник:Homes & Gardens
Идеи серой гостиной вневременны и универсальны, поэтому не удивительно, что они очень популярны. К тому же серый на стенах прекрасный фон для мебели и декора различных оттенков.
Серый цвет имеет как холодные, так и теплые оттенки: смеси бежевого или белого и серого, желтого или красного и серого. В последнее время популярны теплые оттенки, которые как раз очень уместны в гостиных, где мы пытаемся создать уют.
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