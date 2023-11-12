Как оформить окна в спальне: 5 стильных идей, которые украсят вашу комнату
Источник:Homes & Gardens
Любые занавески для окон уже давно перестали считать только практической вещью. Сейчас это стильный элемент декора, влияющий на общий вид спальни.
Чаще всего в спальнях можно увидеть обычные шторы, классифицирующие как "мягкий" тип отделки окон, и жалюзи, считающие "жестким" типом. Помимо традиционных идей дизайнеры предлагают еще несколько стильных вариантов.
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