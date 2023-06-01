Красочные идеи для столовой: 5 дизайнов, которые вдохновят вас на выбор веселого цвета
Источник:Homes & Gardens
Комнату, где обедают или принимают гостей за столом, называют по-разному, но обычно это столовая. Ее следует делать красочной, ведь это будет дарить настроение и вам и другим людям.
Различные идеи окрашивания имеют свои преимущества, которые вы можете использовать в дизайне столовой. Одни могут осветить и зрительно увеличить комнату, а другие, например, снизят необходимость уборки.
Вот 5 дизайнов, которые действительно достойны внимания. Эти красочные идеи вдохновят вас придать вашему развлекательному и обеденному простору смелого и яркого вида.
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Соедините разные узоры в одной комнате
Используйте основные яркие цвета
Попробуйте покрасить стены в пастельно-розовый, а яркими сделайте небольшие детали
Совместите цвета, которые кажутся вам несовместимыми
Землистые оттенки красного, бирюзового и желтого в одном пространстве. Фото Annie Sloan