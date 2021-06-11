Дэвид Гетта продает элитное жилье за биткоины: сколько оно стоит и как выглядит

Всемирно известный французский диджей Дэвид Гетта выставил на продажу роскошную квартиру в Майами-Бич – курортном городе США. Звезда хочет получить за жилье 14 миллионов долларов (378,5 миллиона гривен).

Диджей готов принять оплату в криптовалюте – биткоинах или Ethereum. Как выглядит элитная недвижимость – смотрите ниже.

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Что известно о квартире

Звездная недвижимость расположена на 37 этаже комплекса кондоминиумов Setai Residences, который был построен в 2004 году. В квартире, площадью 223 квадратных метра, есть 3 спальни и 3 ванных комнаты. Из окон открывается невероятный вид на океан и город.

Из квартиры диджея открываются невероятные виды на океан / Фото thefreudgroup

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Дэвид Гетта купил эту недвижимость в 2018 году. Тогда она обошлась ему 9,5 миллиона долларов (около 250 миллионов гривен по курсу на то время). Однако диджей бывал там нечасто, поэтому сдавал жилье в аренду за 28 тысяч долларов (около 757 тысяч гривен) в неделю. До него владельцем объекта был миллиардер из Нью-Йорка Ричард Лефрак.

Как выглядит элитная квартира Дэвида Гетты в Майами-Бич / Фото The Freud Group: