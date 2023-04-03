Должны ли шторы касаться пола: золотые правила относительно длины от экспертов

Если вы хотите повесить шторы, то в первую очередь должны думать о правильной длине. Она должна быть практичной для конкретной комнаты и соответствовать самому окну.

По общему правилу, лучшим вариантом является длина до пола или немного выше. Эксперты и дизайнеры рассказали о главных деталях, на которые здесь следует обратить внимание.

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Какую длину штор выбрать

Идеальная длина ваших штор зависит от того, насколько занято пространство, где вы планируете их вешать. Подумайте, комфортно ли будет заслонивать их каждый день.

Шторы могут свисать чуть-чуть над полом для элегантного вида. Также они могут касаться пола и немного скапливаться.

Выбирайте шторы, которые касаются пола или купчатся на нем. Однако имейте в виду, что шторы, которые купчатся, могут повлечь за собой опасность споткнуться, и обе длины будут собирать больше пыли,

– говорит эксперт Келли Симпсон.

Длинные шторы лучше выполняют защитную функцию, если вы хотите, чтобы они эффективно блокировали свет.

Должны ли шторы касаться пола

Шторы могут касаться пола так, как говорят некоторые дизайнеры, словно "целуют" его. Это стильный выбор, который предпочитают многие люди.

Похожий эффект имеют шторы, которые "плавают" над полом, то есть примерно на 1 сантиметр не касаются его.

Длинные шторы, слегка висящие над полом / Фото Pexels