За загальним правилом, найкращим варіантом є довжина до підлоги або трохи вище. Експерти та дизайнери розповіли про головні деталі, на які тут варто звернути увагу.

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Яку довжину штор обрати

Ідеальна довжина ваших штор залежить від того, наскільки зайнято простір, де ви плануєте їх вішати. Подумайте, чи комфортно буде заслонювати та розслонювати їх кожного дня.

Штори можуть звисати трохи над підлогою для елегантного вигляду. Також вони можуть торкатися підлоги та трохи скупчуватися.

Вибирайте штори, які торкаються підлоги або скупчуються на ній. Проте майте на увазі, що штори, які скупчуються, можуть спричинити небезпеку спіткнутися, і обидві довжини збиратимуть більше пилу,

– каже експертка Келлі Сімпсон.

Довгі штори також краще виконують захисну функцію, якщо ви хочете, аби вони ефективно блокували світло.

Чи мають штори торкатися підлоги

Штори можуть торкатися підлоги так, як кажуть деякі дизайнери, наче "цілують" її. Це стильний вибір, якому віддають перевагу багато людей.

Схожий ефект мають штори, які "плавають" над підлогою, тобто приблизно на 1 сантиметр не торкаються її.

Довгі штори, які злегка висять над підлогою / Фото Pexels