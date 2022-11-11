Обычно размер этого окошка был примерно 50х70 или 60х40 сантиметров. А во время ремонтных работ их перекрывали или пытались интегрировать в интерьер.

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Зачем нужны окошечки между кухней и туалетом

Наиболее логичным является объяснение, что такое окно помогало сэкономить электроэнергии. Так можно было не включать свет во время каждого посещения ванной, освещая включенным электричеством из помещения кухни, куда дополнительно попадал и естественный свет. Другая версия – окно помогало зрительно расширить пространство в небольших помещениях.

Также предполагается, что окно было необходимо, чтобы спасти человека в случае травм. Если жилец повредился, находясь в ванной, а дверь заперта изнутри, один из способов оказать неотложную помощь – разбить окно.

Еще одна возможная причина, связанная с травмами и увечьем – защита от взрывной волны. Окно должно было перенять на себя удар, оставив целую стену. Не забывайте, что хрущевки обычно оснащены газовыми котлами или газовыми колонками, которые не очень безопасны в эксплуатации.

В то же время, небольшое замкнутое помещение, где постоянно влажно – оптимальная среда для размножения палочки Коха и других опасных бактерий. Это увеличивало вероятность заболеваемости туберкулезом, чего очень боялись обитатели хрущевок. Окно же предназначалось для проникновения ультрафиолета, который должен был оградить от болезни.

Наконец, последняя версия – проветривание ванной. Для профилактики возникновения плесени приходилось постоянно держать дверь открытой, чтобы пар выветривался и не задерживался. Внутреннее окно позволяло осуществлять процедуру без необходимости открывания дверей, ведь это мешало свободно проходить через узкий коридор.