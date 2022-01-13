До марта 2022 года 500 семей смогут получить жилье по госпрограммам: что известно

Благодаря жилищным программам, которые администрирует Государственный фонд содействия молодежному домостроению, в первые 3 месяца 2022 года планируется обеспечить собственным жильем около 500 семей.

В частности, речь идет о кредитной программе "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц" и Государственной программе обеспечения молодежи жильем. Об этом сообщил председатель правления Госмолодежилья Сергей Комнатный.

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Какие госпрограммы для получения жилья функционируют в Украине

"В этом году будет активно реализовываться Государственная программа обеспечения молодежи жильем. Найти дополнительные средства на финансирование молодежной ипотеки, увеличение уставного капитала Госмолодежилья на 169,9 миллиона гривен, стало возможным благодаря слаженной работе Правительства, Минрегиона и Госмолодежилья", – отметил Сергей Комнатный.

Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц

Уже более 240 семей, переехавших с оккупированных территорий Украины, получили свое жилье благодаря программе. 12 января Государственный фонд содействия молодежному домостроению провел шестой этап отбора участников проекта. Следовательно, еще 150 семей-победителей смогут получить льготные кредиты для приобретения собственного жилья.

Фонд уже выдал кредиты более чем двум сотням украинских семей и продолжает реализовывать следующие этапы проекта, это очень важно.

– отметил Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Кредит по уставному капиталу

В то же время идет отбор участников кредитной программы "Кредит по уставному капиталу" от Госмолодежилья могут получить граждане в возрасте до 35 лет включительно. Срок кредитования – до 20 лет, процентная ставка равна учетной ставке Национального банка. Также заемщик должен подтвердить свою платежеспособность. После уплаты ежемесячного платежа по кредиту у него должна остаться сумма не менее 6081 гривны.