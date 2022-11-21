Из-за обстрелов и отсутствия света: стоимость аренды жилья в Киеве снова снизилась

За последний месяц Киев подвергся нескольким ракетным атакам. Кроме того, вражеские беспилотники нанесли удар по критической инфраструктуре Украины и, в частности, столице. Эти события не могли не отразиться на местном рынке аренды жилья.

Об изменениях на рынке аренды в ноябре рассказал портал Bird, передает 24 канал. Аналитики отмечают, что до сентября этого года фиксировали стабильное возобновление цен до февральских показателей. Однако с середины октября рынок снова переживает колебания.

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Как изменилась стоимость аренды жилья в ноябре

В первую очередь это влияет на уменьшение количества ищущих квартиры для аренды в столице. Меньшая уверенность в своей безопасности, экстренные и стабилизационные отключения электроэнергии – все это привело к падению спроса почти на треть.



Спрос на аренду жилья существенно просел / Инфографика bird

Вместе с падением спроса происходит падение цен на аренду квартир. Больше всего ценовому колебанию подвергаются 2 и 3-комнатные квартиры, средняя стоимость которых упала на 12%.

Самые популярные для аренды однокомнатные квартиры переживают этот турбулентный период с падением средней цены на 5%.



Как изменилась стоимость однокомнатных квартир / Инфографика bird



Как изменилась стоимость двухкомнатных квартир / Инфографика bird



Как изменилась стоимость трехкомнатных квартир / Инфографика bird

Среди очевидных факторов, влияющих на спрос и цены жилья, есть чувство безопасности и миграция людей под влиянием атак на город. Вместе с тем отключение электроэнергии приводит к новым запросам в поиске: как высоко расположена квартира, какой тип плиты установлен на кухне (газ/электро).

Напомним. Учитывая регулярные обстрелы критической инфраструктуры, украинцы все чаще рассматривают возможность переехать в загородные дома. Пока спрос на такую недвижимость вырос в западных регионах Украины. Считается, что эта тенденция обусловлена желанием украинцев уехать из городов, где остается риск зимовать без тепла и света.