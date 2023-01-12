По состоянию на начало 2023 года цены пошли на убыль, рассказывает владелица местного риелторского агентства София Шевкун. По ее словам, на рынке аренды Ужгорода много квартир от 8 тысяч гривен.

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Как изменялись цены на Закарпатье в течение 2022 года, за сколько можно арендовать жилье сегодня и на что обращать внимание арендаторам – дальше.

Рынок Ужгорода не был готов к массовой миграции

София Шевкун вспоминает, что во время первой волны переселения риелторы Ужгорода не были готовы и не смогли моментально отреагировать. Соответственно, предложений на рынке было не так много, чтобы удовлетворить весь спрос.

С начала марта мы поняли, что массовый поток людей едет сюда и в Черновцы. В нас было мало времени, чтобы выяснить с владельцами, с которыми мы сотрудничаем, свободна ли их недвижимость или нет. Потому пошла спонтанная работа всех наших риелторов города и области. Цены выросли мгновенно,

– рассказывает она.

Цена аренды однокомнатной квартиры к марту 2022 составила 5 тысяч гривен. Однако в начале вторжения ценник поднялся на 50%, а в апреле жилье подорожало на 200 – 300% до 500 долларов (14 625 гривен).

В новостройках однокомнатная квартира стоила до 1 500 долларов. Пик был в апреле – мае. Двухкомнатная квартира стала самым популярным жильем. Люди ехали семьями, очень тяжело было найти квартиру для тех, кто имел домашних питомцев. Владельцы квартир перестали сдавать жилье с животными. Также это касалось маленьких детей,

– вспоминает Шевкун.

Если одно- и двухкомнатные квартиры моментально разлетались, трехкомнатные были пропорционально дешевле. Однако и такие варранты быстро перехватывали. Так, в конце апреля в Ужгороде уже практически не было свободной в аренду недвижимости. При этом некоторые квартиры сдавали бесплатно.

Впоследствии переселенцы стали покупать жилье

С начала войны люди, переехавшие в Закарпатье, снимали жилье. Позже, когда поняли, что война будет длиться не 2 – 3 недели, началась массовая покупка жилья. В первую очередь люди, выезжавшие из восточной Украины, брали новостройки.

С этого времени цена на новостройки выросла на 100%. Если в январе однокомнатная квартира стоила 30 – 35 тысяч долларов, то в апреле цена выросла до 50 тысяч долларов. За это время квадратный метр вырос в цене с 650 долларов до 1 000 долларов.

Сейчас цена немного стабилизировалась, но тенденция подъема цен продолжается,

– говорит риелтор.

Какое жилье выбирают для аренды и покупки

При выборе жилья люди ориентируются на застройщика, качество стройматериалов и нижние этажи. Несмотря на то, что Ужгород – относительно спокойный регион, не спешат арендовать жилье вблизи аэропорта.

София Шевкун говорит, что возросло количество начавших сбрасывать авансы за аренду, не проверив условия. Это не дает съемщику понять, подходит ли ему эта квартира. Как следствие за какое-то время возникают проблемы – жилье не подходит из-за частых отключений света и других нюансов.

К тому же на рынке встречаются аферисты, предлагающие жилье от владельца по привлекательной цене.