Дом с огромным аквариумом: сколько стоит роскошное жилье с акулами

Дом на набережной, на юге Сиднея, можно сравнить с логовом суперзлодея. Внутри есть шестиметровый резервуар, где живут акулы.

Дом вмещает две спальни и одну ванную. Он появился на рынке стоимостью 5,9 миллионов долларов.

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Превратили кухонную стену в аквариум

Владелец, пожелавший остаться анонимным, решил установить резервуар во время ремонта недвижимости несколько лет назад. Он приобрел жилье в 2021 году и сразу взялся за дело.

Резервуар был установлен в стене возле кухни. Он содержит 20 000 литров воды, где плавают 11 акул разных видов. Их доставили из Кернса, большинство – тропические рифовые акулы.

Шестиметровый аквариум с акулами / Фото Realestate

Огромный аквариум сразу стал "кормом для социальных сетей". Мужчина создал аккаунт в токтоке и инстаграмме для своего аквариума под названием TheGyp Aus.

"Я считаю себя инфлюэнсером и веду отдельную учетную запись, документируя повседневные действия своей жизни. Я решил создать учетную запись shark tank для развлечения, и в результате он получил более 20 миллионов просмотров и два миллиона лайков", – говорит владелец дома.

Аквариум имеет освещение / Фото Realestate

В доме также обустроен кинотеатр с минибаром. На дворе есть бассейн с видом на реку Джордж.



Домашний кинотеатр с минибаром / Фото Realestate

Бассейн у реки Джордж / Фото Realestate