Особняк, построенный в 1818 году, имеет 27 просторных комнат и прекрасную веранду. Трехэтажное поместье в георгианском стиле расположено в Хайгейте, штат Вермонт. Когда-то он принадлежал одному из известнейших бандитов в истории и был опорным пунктом контрабанды алкоголя во время "сухого закона" в США.

Не пропустите Удачный старт: какой была первая продажа жилья от КН РИЕЛ по программе "єОселя"

Разветвленный дом площадью более 800 квадратных метров скрывает несколько особых деталей.

Аль Капоне Пресловутый лидер чикагской мафии в эпоху "сухого закона". Во время своего правления он был известен как "Общественный враг Америки номер один". Его напрямую связывали как минимум с 33 смертями. Считается, что на самом деле число его жертв значительно больше. Следователи никак не могли привлечь его к ответственности, посадить Аль Капоне за решетку позволило обвинение в уклонении от уплаты налогов.

Просторный особняк / Фото Тhe Sun

Кроме красивых комнат в доме также есть секретный тоннель, ведущий к соседней реке Миссисквой.

Дом для мафиози / Фото Тhe Sun

Особняк стал местом остановки, когда гангстер контрабандой перевозил алкоголь через границу в Канаду во время "сухого закона",

– отмечает Стейси М. Каллан, агент по продажам.

В доме есть тайный тоннель, который, вероятно, использовался для контрабанды алкоголя / Фото Тhe Sun

После того как Аль Капоне заключили в тюрьму, здесь открыли отель типа "кровать и завтрак" (Airbnb). Затем здесь были ресторан, бар, школа, а недавно дом перепланировали, теперь он служит резиденцией для одной семьи.