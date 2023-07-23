Жилье метко назвали за симметрично расположенные под углом "крылья", окружающие центральную часть дома. Это замечательное жилье, принадлежащее поколениям одной семьи, появилось на рынке впервые за 56 лет. Последний дом покупали в конце 1960-х годов.

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Очень милый дом с большой жилой площадью

Дом вмещает 7 спален и имеет площадь 325 квадратных метров. Дверь из кладовой дворецкого ведет на частную террасу, а одна из спален третьего этажа имеет небольшое крыльцо с видом на сад.

Одна из семи спален / Фото Bright MLS

Интерьер дома особенный, словно излучает тепло. Возможно, потому, что некоторые детали напоминают деревенский стиль.



Дизайн ванной напоминает деревенский стиль / Фото Bright MLS

Жилье расположено в уютном и уединенном месте. Все пять домов в этом частном "оазисе" датируются началом 1900-х годов, и за ними тщательно ухаживают.

"Дом бабочек" на самом деле расположен в центре Долины роз. "Это в нескольких минутах ходьбы от театра Хеджроу. Собственность также граничит с бассейном Rose Valley и теннисными кортами и расположена всего в 5 километрах от центра Медиа - красивого городка с магазинами и ресторанами", - рассказывает агент по листингу.



Рядом с домом есть сад / Фото Bright MLS