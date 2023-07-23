Житло влучно назвали за симетрично розташовані під кутом "крила", що оточують центральну частину будинку. Це чудове житло, яке належить поколінням однієї родини, з'явилося на ринку вперше за 56 років. Востаннє будинок купували наприкінці 1960-х років.

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Дуже милий будинок з великою житловою площею

Будинок вміщує 7 спалень та має площу 325 квадратних метрів. Двері з комори дворецького ведуть на приватну терасу, а одна зі спалень третього поверху має невеликий ґанок із видом на сад.

Одна із семи спалень / Фото Bright MLS

Інтер'єр помешкання особливий, наче випромінює тепло. Можливо через те, що деякі деталі нагадують сільський стиль.



Дизайн ванної нагадує сільський стиль / Фото Bright MLS

Житло розташоване в затишному й усамітненому місці. Усі п'ять будинків у цьому приватному "оазисі" датуються початком 1900-х років, і їх ретельно доглядають.

"Будинок метеликів" насправді розташований у центрі Долини троянд. "Це за декілька хвилин ходьби від театру Хеджроу. Власність також межує з басейном Rose Valley і тенісними кортами та розміщена всього за 5 кілометрів від центру Медіа – гарного містечка з магазинами та ресторанами", – розповідає агент з лістингу.



Поруч з будинком є сад / Фото Bright MLS