Дом-бабочка: волшебное жилье появилось на рынке впервые за более 50 лет

Очаровательный "Дом бабочек" расположен в Роуз-Велли, Пенсильвания. Он вышел на рынок за 1 450 000 долларов США.

Жилье метко назвали за симметрично расположенные под углом "крылья", окружающие центральную часть дома. Это замечательное жилье, принадлежащее поколениям одной семьи, появилось на рынке впервые за 56 лет. Последний дом покупали в конце 1960-х годов.

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Очень милый дом с большой жилой площадью

Дом вмещает 7 спален и имеет площадь 325 квадратных метров. Дверь из кладовой дворецкого ведет на частную террасу, а одна из спален третьего этажа имеет небольшое крыльцо с видом на сад.

Одна из семи спален / Фото Bright MLS

Интерьер дома особенный, словно излучает тепло. Возможно, потому, что некоторые детали напоминают деревенский стиль.



Дизайн ванной напоминает деревенский стиль / Фото Bright MLS

Жилье расположено в уютном и уединенном месте. Все пять домов в этом частном "оазисе" датируются началом 1900-х годов, и за ними тщательно ухаживают.

"Дом бабочек" на самом деле расположен в центре Долины роз. "Это в нескольких минутах ходьбы от театра Хеджроу. Собственность также граничит с бассейном Rose Valley и теннисными кортами и расположена всего в 5 километрах от центра Медиа - красивого городка с магазинами и ресторанами", - рассказывает агент по листингу.



Рядом с домом есть сад / Фото Bright MLS