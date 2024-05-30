Для дома выбрали участок в новом районе острова Окинава – Нисидзаки. Его возвели на месте рекультивированной свалки. Кроме жилой недвижимости, там есть коммерческие объекты, промышленные помещения, школы и другие здания.

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Из-за отсутствия окон дом выглядит мрачным

Заказчики хотели, чтобы архитекторы "отгородили" дом от улицы. Поэтому со стороны улицы нет ни окон, ни дверей. Вход архитекторы сделали с противоположной стороны.

Выход на задний двор / Фото Ooki Jingu

Клиент хочет жить, не беспокоясь о прямой видимости с окружающей территории, но чтобы дом пропускал как можно больше света и ветра. Здание имеет прямоугольный план, который соответствует форме участка,

– отмечают в архитектурном издании.

Солнечный свет и воздух попадают в дом благодаря отверстиям в крыше и стеклянным дверям. На фото жилья изнутри видно, что интерьер достаточно мрачный, ведь он серый. Искусственного освещения в доме тоже очень мало – есть только несколько подвесных светильников и встроенных ламп крошечного размера.

Света очень мало из-за отсутствия окон / Фото Ooki Jingu

На первом этаже есть гостиная и кухня, а на втором – спальни и ванные комнаты. Большинство мебели разработчики изготовили в собственной мастерской из местного сырья. В доме будет жить супружеская пара с ребенком.