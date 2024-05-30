Для будинку обрали ділянку в новому районі острова Окінава – Нісідзакі. Його звели на місці рекультивованого сміттєзвалища. Окрім житлової нерухомості, там є комерційні об'єкти, промислові приміщення, школи та інші будівлі.

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Через відсутність вікон будинок виглядає похмурим

Замовники хотіли, щоб архітектори "відгородили" будинок від вулиці. Тому з боку вулиці немає ні вікон, ні дверей. Вхід архітектори зробили з протилежного боку.

Вихід на задній двір / Фото Ooki Jingu

Клієнт хоче жити, не турбуючись про пряму видимість з навколишньої території, але щоб будинок пропускав якомога більше світла та вітру. Будівля має прямокутний план, який відповідає формі ділянки,

– зазначають в архітектурному виданні.

Сонячне світло й повітря потрапляють до будинку завдяки отворам у даху та скляним дверям. На фото житла зсередини видно, що інтер'єр досить похмурий, адже він сірий. Штучного освітлення в домі теж дуже мало – є лише кілька підвісних світильників та вбудованих ламп крихітного розміру.

Світла дуже мало через відсутність вікон / Фото Ooki Jingu

На першому поверсі є вітальня та кухня, а на другому – спальні та ванні кімнати. Більшість меблів розробники виготовили у власній майстерні з місцевої сировини. У будинку житиме подружня пара з дитиною.