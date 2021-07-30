Дом для отшельников продают за 13 миллионов долларов: где он находится

В США выставили на продажу роскошный особняк. За него хотят выручить 13 миллионов долларов (349 миллионов гривен).

Особенность недвижимости в том, что она изолирована от внешнего мира. Что есть в особняке и как он выглядит – читайте далее.

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Что известно про недвижимость

Дом площадью 1672 квадратных метра расположен в горах в штате Техас. Из него открывается невероятно красивый вид на озеро Трэвис. Владельцем объекта является Тринидад Менденхолл, который считается местным магнатом недвижимости. Особняк выставили на продажу в начале июля 2021 года.

В 2018 году дом пытались продать за, однако спустя несколько месяцев объявление удалили.

Роскошный дом хотят продать за 13 миллионов долларов / Фото realtor

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Что есть в доме и на территории

Новый владелец получит в распоряжение 6 спален, 13 ванных комнат, кухню, джакузи, винный погреб, кинотеатр, лифт и апартаменты для гостей. На участке, площадь которого 52 тысячи квадратных метров, есть большой бассейн. Хозяин хочет выручить за недвижимость 13 миллионов долларов.

Как выглядит дом для отшельников / Фото realtor.com: