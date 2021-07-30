Хантер Байден, который любит рисовать, снял особняк, специально оборудованный для этого. Что есть в объекте и как он выглядит – смотрите далее.

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Зачем сын Байдена снял дом

Хантер Байден не скрывает, что пишет картины. В Белом доме такую деятельность сына президента поддерживают.

Сообщалось, что стоимость одной картины Байдена-младшего может достигать 500 тысяч долларов (13,4 миллиона гривен). При этом имя покупателя и количество проданных работ разглашаться не будут.

Хантер имеет право заниматься искусством точно так же, как и любой президентский отпрыск имеет право строить карьеру… Была создана система, которая позволяет ему работать с разумными гарантиями,

– цитирует Fox News пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки.

Для того чтобы заниматься творчеством, Хантер Байден снял специально оборудованный для этого дом в Малибу. Площадь недвижимости – около 300 квадратных метров.

Хантер Байден с отцом / Фото BBC

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Что есть в особняке и на участке

Ежемесячная плата за жилье составляет 20 тысяч долларов (537 тысяч гривен). Особенность объекта – художественная студия, оборудованная в гараже на три автомобиля.

Из дома открывается невероятный вид на океан. Также в нем есть гостиная с камином из камня. На территории имения расположен бассейн с джакузи, барбекю-зона.

В новом особняке Хантер проживает с супругой Мелиссой Коэн и годовалым сыном.

Как выглядит дом, который арендовал Хантер Байден / Фото Realtor.com: