Как рассказал директор департамента городской агломерации ЛГС Юрий Лукашевский, здесь будут жить семьи военнослужащих, а также вдовы и дети-сироты воинов, отдавших свою жизнь за нашу страну. Как выглядит убежище – дальше.

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Как выглядит переоборудованный Народный дом

Обустраивать недостроенный Народный дом под пристанище для вынужденных переселенцев начали в августе. В здании есть 18 комнат и большое помещение, где позаботились о месте для отдыха, столовой и кухне.

Всего здесь будет проживать 80 человек / Фото пресс-служба ЛГС

Также здесь предусмотрено 8 душевых и 10 туалетных кабин. Есть 2 комнаты для стирки и сушки одежды. В общем, в приюте может жить до 80 человек.

Сообщается, что первые жители заселились сюда относительно недавно.

Первое заселение в убежище было непубличным. Ведь мамы с детьми должны обустроить свой быт, привыкнуть к новому жилью, и уже после этого – встречать гостей,

– подчеркнул Лукашевский.

В убежище есть все необходимое для комфортной жизни / Фото пресс-служба ЛГС

К обустройству жилья для ВПЛ в Великих Грибовичах присоединились КУ Института города, ЛКП "Рембуд", GIZ, Мальтийская служба помощи и волонтеры.

Планируется, что после победы Народному дому вернут первоначальную функцию.