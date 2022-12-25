Як розповів директор департаменту міської агломерації ЛМР Юрій Лукашевський, тут житимуть родини військовослужбовців, а також вдови та діти-сироти воїнів, які віддали за нашу країну своє життя. Який вигляд має прихисток – далі.

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Який вигляд має переобладнаний Народний дім

Облаштовувати недобудований Народний дім під прихисток для вимушених переселенців розпочали у серпні. У будівлі є 18 кімнат та одне велике приміщення, де подбали про місце для відпочинку, їдальню і кухню.



Усього тут проживатиме 80 осіб / Фото пресслужба ЛМР

Також тут передбачено 8 душових та 10 туалетних кабін. Є 2 кімнати для прання та сушіння одягу. Загалом, у прихистку може жити до 80 осіб.

Повідомляється, що перші мешканці заселилися сюди відносно нещодавно.

Перше заселення у прихисток було непублічне. Адже мами із дітьми мають облаштувати свій побут, призвичаїтися до нового житла, і вже після цього – зустрічати гостей,

– наголосив Лукашевський.

У прихистку є усе необхідне для комфортного життя / Фото пресслужба ЛМР

До облаштування житла для ВПО у Великих Грибовичах долучилися КУ Інституту міста, ЛКП "Рембуд", GIZ, Мальтійська служба допомоги та волонтери.

Планується, що після перемоги Народному дому повернуть першочергову функцію.