Актриса выбрала для внешних стен не белый и не молочный оттенок. Она остановилась на эффектном темном оттенке, на который решится не каждый.

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Какой цвет для дома выбрала Джессика Альба

Актриса решила, что лучшим цветом для внешних стен будет именно черный. Дизайнеры говорят, что это правильное решение, ведь ее черный дом очень эффектно выглядит в дуэте с естественным патио из красноватого дерева.

Многие люди ошибочно считают, что не стоит красить внешнюю часть своего дома в насыщенные цвета. Однако выбор яркого цвета краски никогда не является плохой идеей. Черная краска обеспечивает идеальный баланс между смелостью и вкусом,

– говорит эксперт по цветам Дженнифер Эберт.

На самом деле черный цвет – это один из лучших для экстерьера, потому что он неожиданный и драматический. А если он еще на фоне деревянных элементов и зелени, как у Джессики Альбы, то это вообще идеальная картина.

Джессика Альба во дворе своего дома: смотрите видео

"Для лучших результатов я рекомендую использовать высококачественную матовую черную краску и нанести не менее двух слоев", – советует Энди Роу, генеральный директор производителя Roe Paint.

Для акцента эксперт также советует использовать натуральное дерево или металлические детали. Они всегда помогают сбалансировать темные оттенки и создать визуальный интерес.