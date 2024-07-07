Акторка обрала для зовнішніх стін не білий і не молочний відтінок. Вона зупинилася на ефектному темному відтінку, на який наважиться не кожен.

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Який колір для будинку обрала Джессіка Альба

Акторка вирішила, що найкращим кольором для зовнішніх стін буде саме чорний. Дизайнери кажуть, що це правильне рішення, адже її чорний будинок має дуже ефектний вигляд в дуеті з природним патіо з червонуватого дерева.

Багато людей помилково вважають, що не варто фарбувати зовнішню частину свого будинку в насичені кольори. Проте вибір яскравого кольору фарби ніколи не є поганою ідеєю. Чорна фарба забезпечує ідеальний баланс між сміливістю та смаком,

– каже експертка з кольорів Дженніфер Еберт.

Насправді чорний колір – це один із найкращих для екстер'єру, тому що він несподіваний і драматичний. А якщо він ще на тлі дерев'яних елементів і зелені, як у Джессіки Альби, то це взагалі ідеальна картина.

Джессіка Альба у дворі свого будинку: дивіться відео

"Для найкращих результатів я рекомендую використовувати високоякісну матову чорну фарбу і нанести щонайменше два шари", – радить Енді Роу, генеральний директор виробника Roe Paint.

Для акценту експерт також радить використовувати натуральне дерево або металеві деталі. Вони завжди допомагають збалансувати темні відтінки та створити візуальний інтерес.