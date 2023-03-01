Уникальный дом-фонарь выставили на продажу: какая стоимость

В австралийском Перте продают уникальный дом, на вид напоминающий фонарь. Передняя часть здания полностью освещается, так что она хорошо видна издалека.

Вне привлекательного фасада этого архитектурного чуда скрывается современное и спокойное жилье. В доме царит атмосфера отдыха.

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Что известно об уникальном доме-фонаре

Он расположен в тихом уголке в окружении природного заповедника. Жилье построили в 2020 году. Дом вмещает 5 спален и 4 ванные комнаты. Общая площадь – 357 квадратов.

Одна из спален в доме / Фото realestate

Представитель владельцев Джастин Дэвис говорит, что эта недвижимость не случайно располагается на территории заповедника. Ведь с самого начала это жилье запланировано как место для отдыха, где много света и простора.



В доме тоже много света / Фото realestate

По его словам, внимание к деталям и качеству строительства отличают дом от других объектов в этом районе.

"Кроме того, что связано с качеством конструкции – каждое окно имеет двойное стекло, хотя это было не обязательно, потому что жилье расположено в очень тихом районе", – добавляет Дэйвис.

Дом-фонарь планируют продать за более чем 3 миллиона долларов. Этот дом для отдыха будет популярен среди семей.