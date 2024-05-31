Если взглянуть на дом, то складывается впечатление, что там остановилось время. На опубликованных фото видно, что жилье и прилегающая территория в крайне запущенном состоянии.

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Заброшенный дом появится на аукционе

Местные рассказали, что дом когда-то принадлежал женщине, которая умерла в 1980-х годах. Затем она перешла в собственность к двум братьям, но они доживали свои последние дни в доме престарелых.

Здешние строители пытались выкупить этот участок, но им отказали. Дом решили выставить на аукцион за 140 тысяч фунтов (7,3 миллиона гривен).

Каждая комната в ужасном состоянии / Фото Jam Press

Аукционисты описывают дом как такой, что требует модернизации и перепланировки. К сожалению, потенциальные покупатели не смогут рассмотреть его внутри "из-за заброшенного характера сооружения и растительности вокруг".

Пользователи соцсетей, которые увидели объявление в интернете, пишут, что дом нуждается в капитальной перестройке, а не обновлении.

"Требует некоторой модернизации. Я посмеялся", – написал один из комментаторов. Также пользователи шутят, говоря, что это "замечательный дом, если вы паук" и "определенно, место для съемок нового фильма "Пила".