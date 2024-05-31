Якщо глянути на будинок, то складається враження, що там зупинився час. На опублікованих фото видно, що житло й прилегла територія у вкрай занедбаному стані.

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Занедбаний будинок з'явиться на аукціоні

Місцеві розповіли, що хатина колись належала жінці, яка померла у 1980-х роках. Потім вона перейшла у власність до двох братів, але вони доживали свої останні дні в будинку для людей похилого віку.

Тутешні будівельники намагалися викупити цю ділянку, але їм відмовили. Будинок вирішили виставити на аукціон за 140 тисяч фунтів (7,3 мільйона гривень).

Кожна кімната в жахливому стані / Фото Jam Press

Аукціоністи описують будинок як такий, що потребує модернізації та перепланування. На жаль, потенційні покупці не зможуть роздивитися його всередині "через занедбаний характер споруди та рослинність довкола".

Користувачі соцмереж, які побачили оголошення в інтернеті, пишуть, що будинок потребує капітальної перебудови, а не оновлення.

"Потребує деякої модернізації. Я посміявся", – написав один із коментаторів. Також користувачі жартують, кажучи, що це "чудовий будинок, якщо ви павук" і "безумовно, місце для зйомок нового фільму "Пила".