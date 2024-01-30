В США продают дом с гаражом, где Джефф Безос основал Amazon

Большинство, наверное, ожидает увидеть роскошный особняк, когда говорится о месте основания одной из самых крупных и дорогих компаний в мире Amazon. Однако на самом деле бизнес положили начало в скромном трехкомнатном доме, а точнее – в гараже рядом.

Этот дом Джефф Безос вместе с бывшей женой Маккензи Скотт арендовали в 1994 году за 890 долларов. Сейчас это историческое жилье продается за 23 миллиона долларов.

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Здесь основали Amazon

Дом расположен в Белвью, штат Вашингтон. Он вмещает три спальни две ванные комнаты кухню из гранита и клена большую комнату и террасу на заднем дворе.

Жилье площадью 143 квадратных метра построили еще в 1954 году в начале 2000-х годов там произвели капитальный ремонт. Территория вокруг полностью огорожена забором, что обеспечивает определенную конфиденциальность.

Уютное жилье, которое арендовал Джефф Безос / Фото Mai Huang and Sea to Sky Realty

Особая ценность недвижимости в том, что в гараже этого дома 1994 года основали компанию Amazon. Помещение было очень простым, его даже обустроили самодельными столами, которые сделали из двери. Такие скромные детали до сих пор символизируют одну из основных ценностей Amazon. Штаб-квартира в гараже просуществовала недолго, но история осталась. Чтобы напомнить основание компании, риелторы воспроизвели оригинальную бело-голубую вывеску "amazon.com" в гараже.

Легендарный гараж, где основали известную компанию / Фото Mai Huang and Sea to Sky Realty

Дом продавали несколько раз: он переходил из рук в руки в 1998-м 2005-м 2009-м и 2019-м. Последнее жилье появлялось на рынке 18 января 2024 года.